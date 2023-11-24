13:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе учредили новую медаль для юристов и чиновников
Медалью будут награждать за значительный вклад в становление гражданского общества.
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В Кузбассе учредили новую региональную награду — медаль «Михаил Сперанский».
Этой медалью будут награждать граждан и организации за значительный вклад в становление гражданского общества, развитие российской государственности и заслуги в сфере юстиции и обеспечения законности. Также её могут получить государственные и муниципальные служащие за безупречную службу, имеющие необходимый стаж не менее 20 лет.
На лицевой стороне медали изображён государственный деятель и реформатор Михаил Михайлович Сперанский. В 1819 — 1821 годах он был сибирским генерал-губернатором. Его скульптура стоит у квартала юстиции в Кемерове.