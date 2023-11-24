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13:52 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе появился новый арт-объект «Башкирский чай»

Для оформления объекта использовался башкирский орнамент.

Источник: соцсети

В Уфе на улице Мустая Карима появился арт-объект «Башкирский чай». Об этом рассказал глава Ленинского района города Олег Котов в своем телеграм-канале.

Композиция состоит из чайника высотой 2,4 м и чашки в 0,5 м. Посуда окрашена в традиционные цвета: зеленый и белый. Для оформления использовался башкирский орнамент.

По проекту рядом с новым арт-объектом установят этнические юрты, которые будут украшены орнаментом с нанесением тамга.

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