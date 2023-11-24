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Спецоперация на Украине
14:44 (мск), источник: Фонтанка

Пассажирка такси в Петербурге разговорилась с водителем о СВО, а затем сообщила в полицию

Пассажирка такси в Петербурге заявила на таксиста после разговора о СВО.

Патриотично настроенная женщина попросила полицию побольше узнать об убеждениях конкретного таксиста, который вез ее неделю назад от Московского вокзала. Мужчина в пути разговорился о специальной военной операции, а пассажирка увидела в этом опасность. Подробности стали известны «Фонтанке» 24 ноября.

Дама рассказала, что мужчина дискредитировал армию России, обсуждал проведение СВО, называл число погибших российских военных, сочувствовал убитым украинским солдатам. По мнению пассажирки, мужчина вел себя недопустимо для гражданина России и может являться потенциальным террористом.

По данным «Фонтанки», заявление не было подано лично, женщина сообщила о подозрительном таксисте, используя электронную форму.

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