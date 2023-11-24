14:10 (мск), источник: АиФ Кубань
Лепта в развитие. Зачем еще в трех районах Кубани ввели туристический сбор
Курортный сбор в 2024 году будут платить в Новороссийске и Туапсе.
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С нового года в Краснодарском крае расширяется география курортного сбора. Теперь его будут платить туристы, приезжающие в Новороссийск, Туапсе, а также в три населенных пункта Мостовского района — поселки Мостовской, Псебай и станицу Ярославскую. Kuban.aif.ru рассказывает, сколько составляет плата, кто освобождается от нее, и на что идут средства.
Приносит пользу.
Практика взимания курортного сбора в Краснодарском крае действует уже шестой год, и за это время показала свою эффективность. За счет собранных средств благоустраивают инфраструктуру прежде всего для отдыхающих — преображают набережные, парки и скверы и другие зоны отдыха.
Председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка ранее отмечал, что положительный результат от эксперимента по введению курортного сбора на Кубани уже есть. Например, на эти деньги в Геленджике отремонтировали светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроили парк, несколько новых арт-объектов установили в Горячем Ключе.
«При этом нужно понимать, что отдыхать приезжают люди с очень разным достатком. Чтобы отдых в России оставался доступным, стоит уменьшить или вовсе не регламентировать минимальный размер сбора», — прокомментировал Иван Чайка.
Стоимость сбора на Кубани начиналась в 2018 году с 10 рублей в сутки. Сейчас в большинстве муниципалитетов, где введен курортный сбор, плата составляет 30 рублей — столько же будут платить отдыхающие в Туапсе, Новороссийске и Мостовском районе. Дороже всего — в Сочи и на федеральной территории Сириус — 50 рублей.
Кстати, в Сочи уже на 20% превышен годовой плановый прогноз по курортному сбору — получилось 494 млн рублей. Об этом рассказала первый замглавы города по экономике и финансам Светлана Калинина.
По данным пресс-службы сочинской мэрии на средства курортного сбора в текущем году обновят набережную реки Восточный Дагомыс, отремонтируют улицу Победы. Кроме того, в сквере Кирова в Адлере запланирована установка световых конструкций и малых архитектурных форм.
Недавно стало известно, что в Сочи создана комиссия, которая будет контролировать расходы средств курортного сбора. Утвержден состав и полномочия комиссия, в обязанности которой войдет распределение средств на благоустройство курортной инфраструктуры. Зоны благоустройства планируется определять по итогам встреч с местными жителями, анализу паспортов ТОС и отзывам туристов. В 2022 году сумма составила 540 миллионов рублей.
В целом в Краснодарском крае за время действия курортного сбора собрано более 1,7 млрд рублей. Причем доходы от его уплаты выросли на 13%. По данным пресс-службы Минкурортов Кубани, объем доходов только с января по июль этого года составил 393,4 млн рублей, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом включения Новороссийска в курортный сбор прогнозировалось — дополнительный доход ориентировочно составит 7,2 млн рублей.
Обязателен для всех?
Курортный сбор платят только физлица, достигшие совершеннолетия, проживающие в официально зарегистрированных объектах размещения больше 24 часов.
Оплата производится следующим образом. Турист, отдыхающий в населенном пункте, включенном в эксперимент по курортному сбору, должен оплатить его оператору сбора любыми доступными способами — наличными или картой не позднее дня заезда. Сбор распространяется на отели, гостиницы и санатории (частный сектор здесь исключение).
В случае, когда гость решает отказаться от уплаты, оформляется соответствующий отказ, который подписывает турист. Однако за отказ от курортного сбора придется заплатить штраф. Соответствующее решение о размере административного штрафа принимает комиссия муниципального образования. Размеры штрафов варьируются от 500 до 2000 рублей.
Льготникам — не забывать документы.
При этом перечень туристов, освобожденных от уплаты сбора довольно обширный. В тексте федерального закона, опубликованного на сайте Кремля, приводятся следующие группы граждан:
При этом льготы необходимо подтверждать документально, предъявляя оригинал либо копию, заверенную в установленном порядке. Освобождение от уплаты сбора лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов, также может осуществляться на основании письменного заявления сопровождаемого лица или его законного представителя.