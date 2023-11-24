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14:59 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минтруда рассказали, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья

В Минтруда рассказали о количестве дней для диспансеризации для разных возрастов.

Источник: Комсомольская правда

Освобождение от работы с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации — дополнительная социальная гарантия, об этом напоминает Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Количество дней, которые можно посвятить проверке здоровья, зависит от возраста. До 40 лет — один день в 3 года, от 40 лет до 53 лет (женщины) и до 58 лет (мужчины) — один день 1 раз в год. А женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58 лет, то есть за пять лет до пенсии, а также работающим пенсионерам — два дня каждый год.

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