14:59 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда рассказали, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья
В Минтруда рассказали о количестве дней для диспансеризации для разных возрастов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Освобождение от работы с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации — дополнительная социальная гарантия, об этом напоминает Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Количество дней, которые можно посвятить проверке здоровья, зависит от возраста. До 40 лет — один день в 3 года, от 40 лет до 53 лет (женщины) и до 58 лет (мужчины) — один день 1 раз в год. А женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58 лет, то есть за пять лет до пенсии, а также работающим пенсионерам — два дня каждый год.