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14:15 (мск), источник: Татарстан 24

В Татарстане прогнозируют метель, сильный ветер и гололедицу на дорогах

Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции РТ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 4 м/с 75% 761 мм рт. ст. +9°

Вечером 24 ноября, ночью и днем 25 ноября в Татарстане ожидаются метель с ухудшением до 1000 м, сильный ветер порывами до 18 м/с, сильный снег, мокрый снег. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Ранее травматологи из Татарстана рассказали о правилах безопасности в гололедицу. Для выхода на улицу лучше выбирать шипованную обувь.

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