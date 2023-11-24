14:15 (мск), источник: Татарстан 24
В Татарстане прогнозируют метель, сильный ветер и гололедицу на дорогах
Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции РТ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вечером 24 ноября, ночью и днем 25 ноября в Татарстане ожидаются метель с ухудшением до 1000 м, сильный ветер порывами до 18 м/с, сильный снег, мокрый снег. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.
На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.
Ранее травматологи из Татарстана рассказали о правилах безопасности в гололедицу. Для выхода на улицу лучше выбирать шипованную обувь.