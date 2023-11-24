13:58 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае ожидаются резкое потепление и снегопады
Температура воздуха в дневные часы поднимется до нуля градусов.
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В ближайшие дни в Пермском крае ожидается очередное потепление, которое вновь будет сопровождаться снегопадами. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде до 28 ноября.
В субботу ночью на территории Прикамья еще будет холодно, температура воздуха понизится до −20…-15, в Перми до −16 градусов. Слабый снег выпадет на севере региона, а на юге пройдут небольшие и умеренные снегопады, в Перми — небольшой снег.
Однако в дневные часы потеплеет до −6…-1 на севере края и до −4 градусов в Перми. При этом на крайнем севере будет морозно, около −15…-10. На крайнем юге осадки перейдут в мокрый снег и ледяной дождь.
В воскресенье, 26 ноября, на севере Пермского края ожидается снег, а на юге региона — мокрый снег и переохлажденный дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут −7…-2, в Перми около −3 градусов, на севере по-прежнему около −15…-10. Днем воздух прогреется до −4…+1, в Перми до 0, на севере и востоке до −8…-3.
Ночью в понедельник, 27 ноября, Черноморский циклон принесет в Прикамье небольшие и умеренные осадки. На севере региона пройдет снег и мокрый снег, на юге — мокрый снег и дождь. Температурный фон будет на 4−8 градусов выше климатической нормы. Ночью в пределах −6…0, в Перми около −1. Днем потеплеет до −2…+3.
Во вторник 28 ноября влияние южного циклона в Пермском крае сохранится. Обойдется без существенных осадков. Температурный фон понизится в среднем на 2−4 градусов.