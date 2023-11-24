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14:58 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 областях РК

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в столице и ряде регионов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

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Источник: Newtimes.kz

Туман, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО.

Гололед, метель, туман и ветер — в Костанайской области.

Ветер ожидается в Мангистау.

Гололед, метель и ветер — в Актюбинской области.

Туман накроет Кызылординскую область.

Снег, гололед, метель и ветер прогнозируются в СКО.

Туман, поземок, гололедица и ветер — в Астане.

О метели, гололеде, тумане и ветре предупредили жителей Акмолинской области.

О тумане и ветре — жителей Жамбылской области.

Снег, низовая метель, туман, гололед и ветер ожидаются в ВКО.

Низовая метель, туман, гололед и ветер прогнозируются в области Абай.

Гололед, низовая метель и ветер — в Павлодарской области.

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