14:58 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 областях РК
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в столице и ряде регионов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
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Туман, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО.
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