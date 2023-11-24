16:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Единорог из Выксы вошел в топ-10 арт-объектов России
Единорог символ Выксы, и его образ даже размещен на гербе города.
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Единорог из Выксы Нижегородской области вошел в топ-10 арт-объектов России, ради которых можно отправиться в путешествие. Об этом сообщают эксперты сервиса tutu.ru.
Магический образ находится в парке «Лебединый рай». Его высота 6 метров, а сделан он из деревянных брусков. Создал единорога архитектор Габора Соеке.
Отметим, что единорог символ Выксы, и его образ даже размещен на гербе города.