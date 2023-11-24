Названа дата открытия елочных базаров в Краснодаре

Искусственные елки высотой от 15 до 22 метров установят в Краснодаре в девяти местах: на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, на площади возле Заксобрания края, аллее 80-летия образования Краснодарского края, в сквере имени Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в сквере «Субботний» и в сквере «Пограничников», по улице Красная, 35 и на Главной городской площади.
Также до 1 декабря елками украсят входы в 11 торговых центров краевой столицы.
Сообщается, что Александровский бульвар украсят семь световых декоративных елок на всем его протяжении, а на центральной улице города Красной установят 130 новогодних светоотражающих панелей, сообщает «Комсомольская правда» — Кубань" (18+).