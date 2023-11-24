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15:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Названа дата открытия елочных базаров в Краснодаре

В Краснодаре этом году будут работать 42 елочных базара с 15 до 31 декабря. Кроме этого, в городе откроется 16 торговых палаток, где будут продавать новогодние украшения.

Источник: KrasnodarMedia.su

Искусственные елки высотой от 15 до 22 метров установят в Краснодаре в девяти местах: на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, на площади возле Заксобрания края, аллее 80-летия образования Краснодарского края, в сквере имени Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в сквере «Субботний» и в сквере «Пограничников», по улице Красная, 35 и на Главной городской площади.

Также до 1 декабря елками украсят входы в 11 торговых центров краевой столицы.

Сообщается, что Александровский бульвар украсят семь световых декоративных елок на всем его протяжении, а на центральной улице города Красной установят 130 новогодних светоотражающих панелей, сообщает «Комсомольская правда» — Кубань" (18+).

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