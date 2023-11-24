В Башкирии накануне Дня матери 11 семьям вручили федеральные награды

Среди награжденных Фидонья Зуфаровна и Наиль Асылович Миргалеевы.
Фидонья Зуфаровна — домохозяйка, занимается воспитанием и образованием детей, Наиль Асылович — машинист подъемника общества с ограниченной ответственностью «Катобьнефть». Сын Азат окончил кадетскую школу-интернат, проходит военную службу по контракту в должности командира зенитно-ракетного отделения 1-й зенитно-ракетной батареи зенитного дивизиона в звании сержанта. Сын Денис после окончания Белебеевского медицинского колледжа работает медицинским братом в Республиканском кардиологическом центре, является студентом 3 курса очно-заочного отделения Башкирского государственного университета. Дочь Софья студентка Белебеевского медицинского колледжа, дочь Мадина учится в средней общеобразовательной школе № 17 города Белебея. Дети ответственные, отзывчивые.
Семья Сафиных из Татышлинского района воспитала четверых детей. Гульназ Тахировна — домохозяйка, занимается воспитанием и образованием детей, Венер Рамилевич — ветеран специальной военной операции. Воевал в составе Башкирского батальона имени генерал-майора М. Шаймуратова, является волонтером фонда «Защитники Отечества». Родители уделяют большое внимание воспитанию и обучению детей, активно участвуют в жизни школы, поддерживают связь с учителями, интересуются успехами детей. Дети принимают участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях, имеют отличные достижения в учебе, пользуются авторитетом. Семья ведет здоровый и активный образ жизни. Дочери Алсу, Гузель и сын Гаяз являются учащимися общеобразовательного учреждения, Хабиб — воспитанник дошкольного образовательного учреждения.
Валентина Михайловна и Владимир Александрович Елькины из Октябрьского воспитали пятерых детей.
Валентина Михайловна и Владимир Александрович находятся на заслуженном отдыхе, вместе они уже 47 лет. Все дети получили специальности и успешно трудятся на своих рабочих местах, заслужив авторитет и уважение в коллективе и отмечены благодарностями и поощрениями руководством их организаций и предприятий. Сын Александр получил диплом инженера по специальности «электроэнергетические системы и сети», работает в сфере энергетики, женат, воспитывает двоих детей. Дочь Наталья, получив высшее образование, работает менеджером, замужем, воспитывает двух детей. Сын — гвардии майор Максим проходит военную службу по контракту, неоднократно принимал участие в локальных военных конфликтах, за проявленные мужество и героизм награжден Орденом Мужества (2022 год) и медалью Суворова (2019 год). Женат, воспитывает ребёнка. Сын Кирилл, получив рабочую специальность, работает в сфере строительства, женат, воспитывает одного ребёнка. Дочь Кристина, получив высшее образование, трудится руководителем группы в управлении системного анализа и тестирования ПАО «Лизинговая компания “Европлан”. Имеет благодарности от руководства компании за высокие результаты производственной деятельности. Супруги Елькины принимают активное участие в воспитании 6 внуков, ведут активную общественную жизнь, участвуют в работе общественных объединений по месту жительства, сохраняют жизненную активность.
Семья Фариды и Ильдуса Салиховых из Уфимского района воспитали пятерых и воспитывают восемь детей-сирот, оставшихся без попечения родителей с 2006 года и до настоящего времени.
Фарида Фанилевна и Ильдус Исмагилович участники, победители и призеры республиканских и муниципальных конкурсов опекунов, приемных и патронатных семей. Они награждены дипломом победителя I степени регионального этапа конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья», дипломом участника республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Эльвира Рамилевна и Рустем Ринатович Исламовы из Давлекановского района воспитывают 9 детей, в том числе один опекаемый.
Рустем Ринатович является тренером-преподавателем по самбо Детско-юношеской спортивной школы «Самбо-75», а также имам-мухтасибом местной мусульманской религиозной организации «Иман».
Эльвира Рамилевна — работает в местной мусульманской религиозной организации «Иман»; за рождение и воспитание детей награждена медалью «Материнская слава».
Дети активно занимаются спортом, имеют высокие награды по самбо, спортивной борьбе грэпплинг.
Дилара и Вадим Асаиновы из Уфы, — родители 4 детей. Супруга работает специалистом отдела предпроверочного анализа и истребования документов федеральной налоговой службы, Супруг — военный пенсионер, ветеран боевых действий, награжден ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации, родители уделяют большое внимание воспитанию и обучению детей, активно участвуют в жизни школы, поддерживают связь с учителями, интересуются успехами детей. Дети принимают участие в различных акциях, конкурсах, мероприятиях, имеют отличные достижения в учебе, пользуются авторитетом. Семья ведет здоровый и активный образ жизни. Дети Азалия и Ильназар являются учащимися общеобразовательного учреждения, Милана, Вильдан — воспитанники дошкольного образовательного учреждения.
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