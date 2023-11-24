В Самаре планируют освоить «реновацию» старых трамваев

Суть «реновации» заключается в том, что от старых «Татр», чей возраст приближается к полувековому юбилею, оставят «вечную» платформу и колесные тележки, а на них «нарастят» полностью новый кузов с современным салоном, электроникой, системой управления и необходимыми атрибутами общественного транспорта нынешнего дня: кондиционеры, USB-разъемы и т. д.
Ранее сообщалось, что самарское ТТУ выбирает предприятие, которое займется такой реконструкцией вагонов. Выбор был между белорусским «Белкоммунмашем» и екатеринбургским «Уралтрансмашем». На данный момент, по информации издания, контракт заключен с белорусами, но в планах ТТУ — локализовать обновление трамваев в Самаре.
«Мы смонтировали у себя платформы с колесными тележками от двух вагонов и отправили их в Минск. Там на них будут ставить новый кузов со всей “начинкой”. Поскольку это первый такой опыт — посмотрим, как на БКМ сумеют адаптировать новый кузов к старой основе. Когда все технологии будут отработаны, мы планируем уже не отправлять старые вагоны в Минск, а весь процесс наладить в Самаре, на базе Северного трамвайного депо», — рассказал Михаил Ефремов.
Как пояснил директор ТТУ, контракт с белорусским производителем на реновацию пробной партии вагонов заключен до 31 марта 2024 года. Соответственно, к этому сроку «возрожденные» «Татры» с кузовами от БКМ должны прибыть в Самару.
Также до конца 2023 года «Белкоммунмаш» должен поставить в самарское ТТУ в общей сложности 12 новых низкопольных вагонов БКМ. Пять из них уже прибыли в Самару и начинали работать на маршрутах 20 и 20к, но один из вагонов загорелся во время эксплуатации и вряд ли теперь подлежит восстановлению.
В причинах возгорания разбирается комиссия, в которую входят представители как самарского ТТУ, так и завода-производителя, а также дилера, осуществляющего поставку трамваев.
«На нынешний момент каких-то определенных выводов еще нет. Ждем результатов экспертизы», — сообщил директор ТТУ Михаил Ефремов.
Еще 45 новых трехсекционных трамваев планируется поставить в Самару в рамках концессионного соглашения. Концессионеры также обязуются отремонтировать трамвайные пути в Самаре.