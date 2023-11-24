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17:53 (мск), источник: Volga News

В Самаре планируют освоить «реновацию» старых трамваев

Старые чешские трамвайные вагоны «Татра», которым по 40−50 лет, могут получить новый облик в результате глубокой реконструкции. Подробности проекта рассказал «КП-Самара» директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Суть «реновации» заключается в том, что от старых «Татр», чей возраст приближается к полувековому юбилею, оставят «вечную» платформу и колесные тележки, а на них «нарастят» полностью новый кузов с современным салоном, электроникой, системой управления и необходимыми атрибутами общественного транспорта нынешнего дня: кондиционеры, USB-разъемы и т. д.

«Конечно, это будет не новый современный низкопольный трамвай, но это быстрый и бюджетный способ обновления состояния трамвайного парка. Такой реконструированный вагон обходится примерно втрое дешевле покупки нового трамвая».

пояснил Михаил Ефремов

Ранее сообщалось, что самарское ТТУ выбирает предприятие, которое займется такой реконструкцией вагонов. Выбор был между белорусским «Белкоммунмашем» и екатеринбургским «Уралтрансмашем». На данный момент, по информации издания, контракт заключен с белорусами, но в планах ТТУ — локализовать обновление трамваев в Самаре.

«Мы смонтировали у себя платформы с колесными тележками от двух вагонов и отправили их в Минск. Там на них будут ставить новый кузов со всей “начинкой”. Поскольку это первый такой опыт — посмотрим, как на БКМ сумеют адаптировать новый кузов к старой основе. Когда все технологии будут отработаны, мы планируем уже не отправлять старые вагоны в Минск, а весь процесс наладить в Самаре, на базе Северного трамвайного депо», — рассказал Михаил Ефремов.

Как пояснил директор ТТУ, контракт с белорусским производителем на реновацию пробной партии вагонов заключен до 31 марта 2024 года. Соответственно, к этому сроку «возрожденные» «Татры» с кузовами от БКМ должны прибыть в Самару.

Также до конца 2023 года «Белкоммунмаш» должен поставить в самарское ТТУ в общей сложности 12 новых низкопольных вагонов БКМ. Пять из них уже прибыли в Самару и начинали работать на маршрутах 20 и 20к, но один из вагонов загорелся во время эксплуатации и вряд ли теперь подлежит восстановлению.

В причинах возгорания разбирается комиссия, в которую входят представители как самарского ТТУ, так и завода-производителя, а также дилера, осуществляющего поставку трамваев.

«На нынешний момент каких-то определенных выводов еще нет. Ждем результатов экспертизы», — сообщил директор ТТУ Михаил Ефремов.

Еще 45 новых трехсекционных трамваев планируется поставить в Самару в рамках концессионного соглашения. Концессионеры также обязуются отремонтировать трамвайные пути в Самаре.

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