15:01 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже умер заслуженный артист РСФСР Сергей Руднев
Сергей Владимирович ушел из жизни в возрасте 88 лет.
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В четверг, 23 ноября, в Воронеже умер заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Левобережного района, балетмейстер Сергей Руднев. Ему было 88 лет.
Сергей Владимирович — настоящая легенда не только воронежского, но и российского хореографического искусства. Сергей Руднев был солистом ансамбля Воронежского военного округа, балетмейстером Красноярского государственного ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко, Амурского народного хора, руководителем и худруком воронежских хореографических коллективов «Русь», «Родина», «Топотуха», «Мы — Воронежцы!».
Его талант как педагога и балетмейстера признан и отмечен высокими наградами. Сергей Руднев — лауреат премии министерства культуры РФ «Душа России», обладатель Гран-при «Лучший балетмейстер России», «Хореограф года» по версии Общероссийской танцевальной организации.
В сокровищницу воронежской хореографии вошли более 20 постановок Сергея Владимировича. Среди них «Приветственная пляска», «Матросский танец», «Мы — Воронежцы!» и многие другие.
Коллектив городского управления культуры, «Союз хореографов Воронежа» выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Руднева.
Церемония прощания с Сергеем Владимировичем состоится в субботу, 25 ноября, в 11.40 в часовне при Левобережном кладбище (Баки) — улица Димитрова, 149 Б.