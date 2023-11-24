15:49 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны
В Международном аэропорту Астаны внедряют регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.
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Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК 24 ноября 2023 года.
Также сообщается, что на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.
«Председатель правления АО “Международный аэропорт” Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27−30 ноября».
По итогам совещания Максат Калиакпаров дал ряд поручений и подчеркнул о готовности Минтранспорта вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.
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