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15:49 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Астаны внедряют регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК 24 ноября 2023 года.

«В ходе рабочего визита вице-министр (транспорта РК Максат Калиакпаров. — Прим. ред.) принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на совещании рассмотрены перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.

«Председатель правления АО “Международный аэропорт” Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27−30 ноября».

Пресс-служба Минтранспорта РК

По итогам совещания Максат Калиакпаров дал ряд поручений и подчеркнул о готовности Минтранспорта вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.

Изначально планировалось, что с 1 января 2024 года в Казахстане введут обязательную дактилоскопию, за отказ от которой планировали штрафовать. Норма о всеобщей дактилоскопии при документировании вызвала резонанс в обществе и среди депутатов. Они предложили сделать ее добровольной. В МВД предложение рассмотрели. Подробности по ссылке выше.

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