Еще четыре автобусных маршрута в Ташкенте попали под оптимизацию

Вот что изменилось с 23 ноября:
Маршрут № 127 «Фархадский Базар — Конечная Авиасозлар» продлевается до кольца на 25-м квартале Чиланзара через улицу Ширин. Промежуточное движение этого маршрута изменено, он пойдет не по Нукусской улице, а по улицам Ойбек, Туркистан и Фергана йули.
Изменено движение автобуса № 157 «Юнусабад квартал 19 — метро Пахтакор», он проедет по улице Лабзак не заезжая на улицу Тахтапуль.
Автобусный маршрут № 76 «Каракамыш, квартал 2/4 — Международный аэропорт-2» проедет по улице Лабзак не заезжая на улицу Тахтапуль.
С первого декабря маршрут № 6 «Юнусабад квартал 17 — Юнусабад квартал 6» будет ходить по улице Ахмада Дониша в направлении 17-го квартала Юнусабада. А до 12-го квартала Юнусабада движение пройдет по улицам Ахмада Дониша и Юнусота.
Интересно, будет ли «Тошшахартрансхизмат» устраивать опрос по этим изменениям, и если будет, то отменит ли изменения, если большинство будет против?