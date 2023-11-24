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15:47 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Еще четыре автобусных маршрута в Ташкенте попали под оптимизацию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Тошшахартрансхизмат» продолжает оптимизацию автобусных маршрутов «для повышения качества транспортных услуг». Правда, со стороны понять цели оптимизаторов становится все сложнее, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Вот что изменилось с 23 ноября:

Маршрут № 127 «Фархадский Базар — Конечная Авиасозлар» продлевается до кольца на 25-м квартале Чиланзара через улицу Ширин. Промежуточное движение этого маршрута изменено, он пойдет не по Нукусской улице, а по улицам Ойбек, Туркистан и Фергана йули.

Изменено движение автобуса № 157 «Юнусабад квартал 19 — метро Пахтакор», он проедет по улице Лабзак не заезжая на улицу Тахтапуль.

Автобусный маршрут № 76 «Каракамыш, квартал 2/4 — Международный аэропорт-2» проедет по улице Лабзак не заезжая на улицу Тахтапуль.

С первого декабря маршрут № 6 «Юнусабад квартал 17 — Юнусабад квартал 6» будет ходить по улице Ахмада Дониша в направлении 17-го квартала Юнусабада. А до 12-го квартала Юнусабада движение пройдет по улицам Ахмада Дониша и Юнусота.

Интересно, будет ли «Тошшахартрансхизмат» устраивать опрос по этим изменениям, и если будет, то отменит ли изменения, если большинство будет против?

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