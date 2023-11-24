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Спецоперация на Украине
14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

«Мама, не сердись на меня»: певец Фирдус Тямаев перенес серьезную операцию на ноге

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев перенес серьезную операцию.

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев вышел на связь с фанатами после серьезной операции на ноге. Процедура проводилась в уфимской больнице на протяжении 2,5 часов. Сейчас певец уже идет на поправку.

«Здравствуйте друзья! Спасибо за теплые комментарии и пожелания, вы спрашивали, чем помочь. У меня все есть. Спасибо», — поблагодарил подписчиков артист. Тямаев также выразил благодарность врачам и персоналу больницы.

Тямаев почти никому не сказал о предстоящей операции. Его команда также не была в курсе. Артист дал большой трехчасовой концерт в Чистополе, а уже на следующий день ему сделали операцию.

В ближайшие два месяца артист будет передвигаться на костылях. скриншот.

«Мама, не сердись на меня, что я тебе не сказал сразу. Она меня даже поругала, когда узнала», — поделился Фирдус Тямаев в своих соцсетях.

Пару лет назад певец уже перенес операцию на ноге в Германии, но спустя время на этом же месте вновь образовалась киста. Потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Теперь в ближайшие два месяца артист будет передвигаться на костылях.

Напомним, ранее певец Элвин Грей сообщил об угрозах и срыве концерта в Альметьевске.

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