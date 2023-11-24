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16:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Замгубернатора Нижегородской области: «Класть асфальт в снег — это чересчур»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября, ФедералПресс. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев дал поручение главе Бора расторгнуть договор с подрядчиком, который укладывал асфальт на улице Липовой прямо в снег.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Какими бы ни были современными технологии, класть асфальт в снег — это чересчур! Считаю, что такую работу не нужно оплачивать», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом он напомнил главе Бора Алексею Боровскому о необходимости выполнить обязательства по ремонту дороги при наступлении благоприятных погодных условий.

Сам Боровский заявил в соцсетях, что действия подрядчика дискредитировали задачи муниципальной программы по ремонту дорог.

«Такую работу на Липовой мы не примем, а отношения с подрядчиком прекратим в рамках закона».

добавил он

Глава Бора заверил жителей, что дорога на улице Липовой будет отремонтирована без привлечения дополнительных средств из бюджета. А делать ее начнут при благоприятной погоде.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородские дорожники установили новый рекорд по объемам ремонта.

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