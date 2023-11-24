Замгубернатора Нижегородской области: «Класть асфальт в снег — это чересчур»

«Какими бы ни были современными технологии, класть асфальт в снег — это чересчур! Считаю, что такую работу не нужно оплачивать», — написал он в своем телеграм-канале.
При этом он напомнил главе Бора Алексею Боровскому о необходимости выполнить обязательства по ремонту дороги при наступлении благоприятных погодных условий.
Сам Боровский заявил в соцсетях, что действия подрядчика дискредитировали задачи муниципальной программы по ремонту дорог.
Глава Бора заверил жителей, что дорога на улице Липовой будет отремонтирована без привлечения дополнительных средств из бюджета. А делать ее начнут при благоприятной погоде.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородские дорожники установили новый рекорд по объемам ремонта.