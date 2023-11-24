15:07 (мск), источник: МК.RU Краснодар
Волны высотой до 6 метров и сильный тягун ожидаются в Туапсе
Вечером в воскресенье, 26 ноября, в порту Туапсе ожидается сильный тягун.
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Об этом жителей курорта предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным специалистов, в понедельник, 27 ноября и до конца дня в открытой части акватории порта и по району прогнозируется сильное волнение. Высота волн может достигать 6 метров.
Напомним, на Кубани штормовое предупреждение по сильным осадкам продлили до утра 27 ноября. Ожидается также усиление ветра. В некоторых муниципалитетах вода в реках может подняться до неблагоприятных отметок.
Ранее мы рассказывали о том, что в Славянске-на-Кубани из-за сильных ливней 68 домов и 74 двора оказались подтоплены. Напомним, по словам местных жителей ливневки не справляются с объемом воды.