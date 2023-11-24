Главное
Спецоперация на Украине
15:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Стенд Воронежской области на выставке-форуме «Россия» высоко оценили в Москве

День региона пройдет на ВДНХ 13 января.

Источник: пресс-служба облправительства

Стенд Воронежской области на Международной выставке-форуме «Россия» отметили в Москве. На ВДНХ состоялась встреча руководителей департаментов информационной политики регионов страны. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства в пятницу, 24 ноября.

Участники встречи посмотрели экспозиции регионов, послушали тематические лекции и обсудили дальнейшее развитие региональной информационной политики по теме выставочной деятельности.

Перед гостями выступила заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия” Анастасия Звягина и отметила экспозицию нашего региона.

— Ребята из Воронежской области большие молодцы. Сделали очень интересную экспозицию, к которой выстраивается очередь из желающих посмотреть шоу, — сказала Анастасия.

Воронежская экспозиция на выставке «Россия» рассказывает об исторических событиях, современной жизни региона и достижениях последних лет. Амбассадорами региона стали Ангелина Мельникова, Татьяна Зражевская и Михаил Глущенко.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» продлится по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Стенд Воронежской области находится в павильоне № 75, зал «А». Выставка проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что воронежский черный куб на Международной выставке-форуме «Россия» посетили более 20 тыс. человек. Кроме того, за все время работы выставки на ней побывают 1,5 тыс. школьников из районов области. Для ребят проведут бесплатные экскурсии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта