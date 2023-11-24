15:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Стенд Воронежской области на выставке-форуме «Россия» высоко оценили в Москве
День региона пройдет на ВДНХ 13 января.
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Стенд Воронежской области на Международной выставке-форуме «Россия» отметили в Москве. На ВДНХ состоялась встреча руководителей департаментов информационной политики регионов страны. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства в пятницу, 24 ноября.
Участники встречи посмотрели экспозиции регионов, послушали тематические лекции и обсудили дальнейшее развитие региональной информационной политики по теме выставочной деятельности.
Перед гостями выступила заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия” Анастасия Звягина и отметила экспозицию нашего региона.
— Ребята из Воронежской области большие молодцы. Сделали очень интересную экспозицию, к которой выстраивается очередь из желающих посмотреть шоу, — сказала Анастасия.
Воронежская экспозиция на выставке «Россия» рассказывает об исторических событиях, современной жизни региона и достижениях последних лет. Амбассадорами региона стали Ангелина Мельникова, Татьяна Зражевская и Михаил Глущенко.
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» продлится по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Стенд Воронежской области находится в павильоне № 75, зал «А». Выставка проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что воронежский черный куб на Международной выставке-форуме «Россия» посетили более 20 тыс. человек. Кроме того, за все время работы выставки на ней побывают 1,5 тыс. школьников из районов области. Для ребят проведут бесплатные экскурсии.