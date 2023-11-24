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15:45 (мск), источник: Ura.ru

В Перми на зимнем небе появилась радуга. Фото

В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Ura.ru

«Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству.

Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами.

Вертикальная радуга проходит по краю гало.

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