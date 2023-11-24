15:38 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградская певица поборется за приз в 500 тыс. рублей на телешоу
Артистка из города-героя собирается сразиться за приз в популярном шоу на федеральном телеканале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Телепередача «Ярче звезд» предлагает участникам воплотить образ любимого артиста. Жюри оценит перевоплощение конкурсантов, и лучшим из них вручат награду в размере полмиллиона рублей.
В каждом эпизоде программы соревнуются четыре команды, состоящие из трех участников. Участники должны проявить свои таланты и показать разные образы одного и того же известного исполнителя перед жюри и публикой.
25 ноября на сцене выступит наша землячка, вокалистка из Волгограда Оксана Пономарева.
У девушки два диплома о высшем образовании. Один из которых — по специальности «Вокальное искусство». Волгоградка с детства пела и до сих пор продолжает работать вокалисткой на различных мероприятиях.