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15:38 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградская певица поборется за приз в 500 тыс. рублей на телешоу

Артистка из города-героя собирается сразиться за приз в популярном шоу на федеральном телеканале.

Источник: Reuters

Телепередача «Ярче звезд» предлагает участникам воплотить образ любимого артиста. Жюри оценит перевоплощение конкурсантов, и лучшим из них вручат награду в размере полмиллиона рублей.

В каждом эпизоде программы соревнуются четыре команды, состоящие из трех участников. Участники должны проявить свои таланты и показать разные образы одного и того же известного исполнителя перед жюри и публикой.

25 ноября на сцене выступит наша землячка, вокалистка из Волгограда Оксана Пономарева.

У девушки два диплома о высшем образовании. Один из которых — по специальности «Вокальное искусство». Волгоградка с детства пела и до сих пор продолжает работать вокалисткой на различных мероприятиях.

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