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17:12 (мск), источник: CityTraffic.ru

Плюсовая темпе­ратура вернется в Самарскую область в субботу

Последние дни ноября 2023 года будут на 1 градус теплее нормы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает Центр ФОБОС, 24 ноября 2023 год ядро активного атлантического циклона с севера оказалось над центральными районами России: штормовая зона протянулась от Средней Волги до Центральной Европы.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на 25 ноября в Самарской области ожидается снег, мокрый снег, метель, гололед и налипание мокрого снега. Ветер разгонится до 18 м/с. Воздух остынет до минус 8 градусов. Днем потеплеет до плюс 2 градусов, ожидается мокрый снег и дождь. Ветер утихнет.

В воскресенье, 26 ноября, плюсовая температура прогнозируется и ночью, и днем. Продолжит идти мокрый снег, сменяющийся дождем.

Осадки прекратятся, температура вернется к отрицательным значениям к середине следующей недели, к 29 ноября.

По сведению Гидрометцентра, третья декада ноября 2023 года будет на 1 градус теплее нормы.

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