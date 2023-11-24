17:12 (мск), источник: CityTraffic.ru
Плюсовая температура вернется в Самарскую область в субботу
Последние дни ноября 2023 года будут на 1 градус теплее нормы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает Центр ФОБОС, 24 ноября 2023 год ядро активного атлантического циклона с севера оказалось над центральными районами России: штормовая зона протянулась от Средней Волги до Центральной Европы.
По прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на 25 ноября в Самарской области ожидается снег, мокрый снег, метель, гололед и налипание мокрого снега. Ветер разгонится до 18 м/с. Воздух остынет до минус 8 градусов. Днем потеплеет до плюс 2 градусов, ожидается мокрый снег и дождь. Ветер утихнет.
В воскресенье, 26 ноября, плюсовая температура прогнозируется и ночью, и днем. Продолжит идти мокрый снег, сменяющийся дождем.
Осадки прекратятся, температура вернется к отрицательным значениям к середине следующей недели, к 29 ноября.
По сведению Гидрометцентра, третья декада ноября 2023 года будет на 1 градус теплее нормы.