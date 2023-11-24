16:51 (мск)
От ученых до спортсменов: узнайте о главных достижениях страны на выставке «Россия»
Выставка продлится 161 день.
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С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го в павильоне ВДНХ «Наша культура» проходит выставка-форум «Россия». Ее главная цель — демонстрация достижений России, величия ее истории и будущего, ключевых проектов и разработок компаний, организаций и регионов. На выставке также рассказывается о богатстве и разнообразии культурной жизни страны, которые появляются благодаря нацпроекту «Культура».
Выставка проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 215 от
Правительства России о ключевых результатах и достижениях отрасли до презентации новых проектов лидерами различных бизнес отраслей. В культурно-развлекательную программу войдут концерты, фестивали, экскурсии, мастер-классы, будут представлены уникальные культурные особенности и традиции регионов России.
В павильоне «Дом Российской кухни» состоится фестиваль «Россия — территория вкуса», где можно будет ознакомиться и продегустировать новинки русской гастрономии. В зоне Универмага представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды — коллекции российской модной индустрии. Также организована ярмарка фермерской продукции и виноделов.
Особое внимание, как отмечают организаторы, стоит уделить павильону «Наша культура», который посвящен достижениям страны за последние 20 лет и национальному проекту. В центре внимания — значимые события в области искусства и культуры, мастер-классы, лекции и интервью с героями проекта «Портрет российской культуры».
В их число вошли режиссер Владимир Меньшов, актеры Инна Чурикова, Сергей Пускепалис, музыканты Иосиф Кобзон, Александр Градский и другие деятели искусства. Также в павильоне планируют запустить открытую студию с юными талантами, где каждую неделю будут проводиться встречи с именитыми артистами: Сергеем Безруковым, Анной Большовой и другими..
23 ноября на ВДНХ прошла церемония награждения конкурса «Культура слова» — состязании среди журналистов со всей России, пишущих о национальном проекте «Культура». В этом году на суд жюри представили 766 работ из 75 регионов страны. Награды победителям вручила Министр культуры России Ольга Любимова, представители экспертного совета конкурса, деятели культуры, журналисты, руководители культурных учреждений и образовательных организаций, общественные деятели.
Победителей определили в номинациях «Лучшее интервью», «Лучший фотоснимок», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучшая публикация в социальных медиа», «Лучший PR-проект в государственной сфере». Участница из республики Чувашия удостоилась специальной премии Министра культуры Российской Федерации. Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход — бесплатный.
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