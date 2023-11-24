17:05 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре скончался заслуженный врач России Иван Бараев
Он ушел на 72-ом году жизни.
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В Самаре умер заслуженный врач Российской Федерации, главврач самарской больницы № 5, кардиохирург. Иван Александрович на протяжении тридцати лет руководил пятой больницей, на сто процентов отдаваясь своему делу.
В Минздраве Самарской области сообщили, что Иван Бараев ушел из жизни после продолжительной болезни.
Иван Александрович Бараев прошел долгий путь от студента и фельдшера на скорой помощи — до главного врача. С 1979 году он стал практикующим кардиохирургом, уже в 1985 году взял под свое четкое руководство медико-санитарную часть № 7.
Смерть Ивана Александровича это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества в Самаре.
Напомним, что ранее стало известно о том, что из жизни ушел Алексей Павлов, бывший зампрокурора по Самарской области.