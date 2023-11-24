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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Запрет на работу иностранцев в общественном транспорте продлят на Кубани

На Кубани ограничения на работу иностранцев в общественном транспорте будут действовать в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на работу иностранцев в общественном транспорте продлят на Кубани. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Ограничения будут действовать в 2024 году.

Напомним, в 2022 году глава региона ввел запрет на работу иностранцев в ряде сфер. В частности, ограничения коснулись отраслей добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, устранения загрязнений, торговли, ремонта авто и мотоциклов, транспортировки и хранения, общепита, недвижимости, образования, здравоохранения и социальных услуг.

Отмечается, что новые запреты на работу иностранцев в сфере транспорта в регионе вводить не будут, пишет «Ъ-Кубань».

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