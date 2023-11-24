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16:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Матерная реклама бара «Руки Вверх!» возмутила нижегородцев

Дизайн рекламы состоит из красного фона, а по нему белыми буквами пропечатано «Мне с тобою з****сь».

Жители Нижнего Новгорода возмутились матерной рекламе бара «Руки Вверх!», который скоро откроет Сергей Жуков в приволжской столице. Фотографии с банерами горожане прислали NN.RU. Их разместили на филармонии и здании управления метро.

Дизайн рекламы состоит из красного фона, а по нему белыми буквами пропечатано «Мне с тобою з****сь». Некоторых нижегородцев настолько оскорбило такое креативное решение, что они захотели написать жалобу в УФАС. Но арт-директор сети объяснил, что законодательство РФ не нарушается.

Напомним, бар хотят открыть в здании на Нижневолжской набережной, где раньше находился ресторан «Плакучая Ива».

Во время загрузки произошла ошибка.
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