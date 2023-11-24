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16:42 (мск), источник: РИА Крым

Ураган накроет Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Ураганный ветер до 40 м/с прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, пройдут дожди со снегом. Объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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Источник: РИА "Новости"

Крымские спасатели ранее сообщили о надвигающемся шторме с дождями и ветром до 38 м/с. Однако сейчас прогноз скорректировали.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток 26 и 27 ноября ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28−33 м/с, местами 35−40 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

Также есть угроза в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Вероятны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.

Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.

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