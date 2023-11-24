18:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны
Взрывоопасные предметы вывезли на спецполигон и уничтожили.
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В Крыму нашли и обезвредили еще пять снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Так, в поселке Героевское под Керчью обнаружили гранату РПГ-40, в самой Керчи — 50-миллиметровую минометную мину. В селе Курортное Ленинского района нашли две ФАБ-50. В Томашевке Джанкойского района обнаружили 37-миллиметровый артиллерийский снаряд. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
— Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.