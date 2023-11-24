16:56 (мск), источник: KaliningradToday
В центре Калининграда завершена реконструкция пешеходной зоны
В Калининграде благоустройство пешеходной зоны на улицах Рокоссовского — Генерала Соммера завершено.
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Работы на последнем этапе завершены две недели назад, стоимость составила 40 млн рублей.
Цена благоустройства всех трёх этапов превысила 137 млн рублей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 ноября 2023 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе городской администрации.
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Ожидается согласование ГИБДД проекта организации дорожного движения до конца следующей недели.