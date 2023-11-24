Главное
Главные новости недели
16:56 (мск), источник: KaliningradToday

В центре Калининграда завершена реконструкция пешеходной зоны

В Калининграде благоустройство пешеходной зоны на улицах Рокоссовского — Генерала Соммера завершено.

Источник: kaliningradtoday.ru

Работы на последнем этапе завершены две недели назад, стоимость составила 40 млн рублей.

Цена благоустройства всех трёх этапов превысила 137 млн рублей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 ноября 2023 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе городской администрации.

Бульвар победил в рейтинговом голосовании в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Финансирование проекта осуществлялось из бюджетов трёх уровней.

Ныне подрядчик устраняет последние замечания заказчика и готовится передать объект городу.

Ожидается согласование ГИБДД проекта организации дорожного движения до конца следующей недели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
В Калининградской области наметилась тенденция на снижение подростковой преступности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта