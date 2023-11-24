17:10 (мск), источник: РИА Крым
Дорога на Джанкой перегружена — транспорт перенаправляют на Армянск
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Транспортный поток из Крыма в Запорожскую область перенаправляют с Джанкойского направления на Армянск.
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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале автомобильного пункта пропуска «Джанкой».
Там предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами:
Армянск — АПП Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь;
Армянск — АПП Перекоп — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.
Ранее в Telegram-канале АПП «Джанкой» сообщалось, что затруднен проезд в Крым со стороны Хресонской области.
Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, транспорт со стороны Херсонской области перенаправляют в сторону Армянска. Это может быть связано с большим количеством грузовых автомобилей на трассе.
Ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 000 граждан, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым. Это в 2,5 раза превышает расчетную пропускную способность досмотровых пунктов. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы.