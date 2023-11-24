17:16 (мск), источник: MOS.Ru
Что изменится для пользователей карты «Тройка» с 1 декабря
Добросовестные пассажиры, которые соблюдают правила проезда, нововведений не заметят.
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С 1 декабря меняется залоговая стоимость транспортной карты «Тройка». Теперь она составит 150 рублей. Эту сумму можно вернуть, сдав исправную карту в кассу.
Кроме того, изменятся правила разблокировки «Тройки» для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят.
Карту блокируют, если пассажир не приложил ее к турникету или валидатору на входе и выходе со станции МЦД. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы.
«Тройка» сегодня есть практически у каждого пассажира московского транспорта. Она позволяет ездить на всех его видах: метро, Московском центральном кольце, МЦД, наземном и речном транспорте, электричках и аэроэкспрессе. Карта позволяет бесплатно пересаживаться между рельсовым транспортом, между разными маршрутами наземного транспорта и в рамках одного маршрута. Кроме того, на нее можно записать выгодный безлимитный абонемент. Карту можно использовать в течение всего срока ее жизненного цикла — без необходимости замены. Если «Тройка» вдруг перестала работать, ее поменяют бесплатно. По предоставляемым возможностям «Тройка» — лучшая в мире транспортная карта.
Город постоянно развивает билетную систему своего транспорта. В прошлом году «Тройку» полностью перевели на российские чипы. В 2023-м появилась возможность оплачивать ей проезд на шести направлениях пригородного железнодорожного сообщения. Пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75 процентов в поездках по Московской области.
Оплатить проезд также можно по биометрии без карт и телефона. А еще в скором времени заработает виртуальная «Тройка», которую можно будет использовать в мобильном приложении «Метро Москвы».