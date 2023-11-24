17:40 (мск), источник: Фонтанка
«Человек он уникальный». Мединский и Кравцов открыли у СПбГУ памятник графу Уварову
Мединский и Кравцов открыли у СПбГУ памятник графу Уварову.
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У главного входа в здание Двенадцати коллегий в пятницу, 24 ноября, установили памятник автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. На мероприятии присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Открытие памятника имперскому министру запечатлел фотограф «Фонтанки».
«Открыли памятник Сергею Семеновичу Уварову, который возглавлял министерство, который возглавлял академию наук. Человек он уникальный, который говорил о том, что образование должно быть суверенным. Конечно, нужно изучать опыт, но прежде всего опираться на традиционные ценности, на то, чтобы не огульно ориентироваться на какие-то псевдолиберальные ценности, все-таки осмысленно к этому подходить».
В конце июля стало известно, что СПбГУ получил добро на установку возле входа в здание Двенадцати коллегий памятника автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. Его установили вместо памятника универсанту — «Крылатому гению».
Граф Сергей Уваров был президентом Императорской академии наук (1818−1855) и министром народного просвещения Российской империи (1833−1849). Он стал инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. Сергей Уваров вошел в историю как один из главных идеологов Николая I и автор формулы русской монархической доктрины «Православие. Самодержавие. Народность». В одной из своих работ Уваров писал, что «лишь монархии, если они руководствуются народным духом, способны обеспечивать своим подданным свободу от произвола». Пушкин же об Уварове писал так: «Уваров большой подлец. Его клеврет дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом, это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен». Поэт намекал, что и сам министр благосклонен к мужскому полу, а его приближенный занял место в Академии наук через постель".