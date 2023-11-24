17:21 (мск), источник: Новая Кубань
«Слышал одним ухом, что скоро должны открыть». Футболист Черников — о будущем аэропорта в Краснодаре
Представитель «быков» прокомментировал предложение провести в краевой столице матч с участием сборной РФ.
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников, на этой неделе дебютировавший в составе сборной России по футболу, заявил журналистам, что не видит преград для организации матча национальной команды в столице Кубани.
Футболист уточнил, что единственная проблема — закрытый аэропорт в Краснодаре — скоро может быть устранена.
Не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести матч сборной в Краснодаре. Закрыт аэропорт? Думаю, это не проблема. Слышал одним ухом, что скоро должны открыть аэропорт у нас. Конечно, станет проще. Мы хоть и привыкли уже, но все равно физически это сказывается.
Напомним, аэропорта Краснодара приостановил работу в феврале 2022 года. Последние товарищеские матчи футбольная сборная России провела в Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде.