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17:21 (мск), источник: Новая Кубань

«Слышал одним ухом, что скоро должны открыть». Футболист Черников — о будущем аэропорта в Краснодаре

Представитель «быков» прокомментировал предложение провести в краевой столице матч с участием сборной РФ.

Источник: пресс-служба ФК Краснодар

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников, на этой неделе дебютировавший в составе сборной России по футболу, заявил журналистам, что не видит преград для организации матча национальной команды в столице Кубани.

Футболист уточнил, что единственная проблема — закрытый аэропорт в Краснодаре — скоро может быть устранена.

Не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести матч сборной в Краснодаре. Закрыт аэропорт? Думаю, это не проблема. Слышал одним ухом, что скоро должны открыть аэропорт у нас. Конечно, станет проще. Мы хоть и привыкли уже, но все равно физически это сказывается.

Александр Черников

Напомним, аэропорта Краснодара приостановил работу в феврале 2022 года. Последние товарищеские матчи футбольная сборная России провела в Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде.

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