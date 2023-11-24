17:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже не ходят в школы почти 10 тыс учеников
На карантине находятся 78 классов.
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В Воронеже на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ отправили 78 классов в 37 школах. Всего образовательные учреждения не посещают 9,8 тыс. детей или 7,8% от общего количества учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу, 24 ноября.
По сравнению с началом недели, количество закрытых групп увеличилось. В понедельник, 20 ноября, сообщалось о 26 закрытых классах в 18 школах.
— Учебная деятельность приостанавливается не менее, чем на 7 дней, если 20 и более процентов учащихся в классе обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Это вынужденная и действенная мера, позволяющая разобщить учащихся и снизить распространение инфекций, но не всегда комфортная для каждого ученика, родителя или педагога, — отметили в управлении образования и молодежной политики Воронежа.
На прошлой неделе стало известно, что в образовательных учреждениях усилили меры по обеспечению санитарной безопасности. В школы вернули утренние фильтры, проветривание, обработку дезинфицирующими средствами помещений, использование рециркуляторов.
РИА «Воронеж» сообщало, что за минувшую неделю в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 11954 человека. Среди них 5751 ребенок в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 25,8%.