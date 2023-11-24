17:36 (мск), источник: Комсомольская правда
«Там в этом Сочи все пьют!»: Популярный комик сделал шокирующее признание
Антон Шастун заявил, что на фестивале КВН в Сочи игроки злоупотребляли алкоголем.
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Известный российский комик, шоумен, один из четверки импровизаторов и бывший участник команды КВН Антон Шастун рассказал, что на фестивале в Сочи в свое время употреблял много алкоголя.
Шастун поведал историю о том, как он вместе с командой приехал на курорт. В то время денег ни у него, ни у других квнщиков не было, питались они чем придется и снимали жилье в частном секторе.
«Денег не было вообще. Мы поехали на фестиваль КВН в Сочи. Все модные квнщики живут в гостинице “Жемчужина”, ну раньше так было по крайней мере, а мы жили у какого-то дяди Миши в частном секторе», — уточнил комик.
Шоумен продолжил рассказ и поведал о случае, за который ему самому стало тогда стыдно. По его словам, Шастун пошел в банк, чтобы снять со сберкнижки деньги, которые ему на еду прислала мама.
«В какой-то момент мне мама каким-то переводом на сберкнижку прислала то ли тысячу, то ли полторы рублей», — вспоминает Антон.
Он был не единственным, кому отправили деньги. И вот, по словам комика, все хотят есть, а он идет и вместо еды тратит полученную сумму на две бутылке какого-то алкоголя.
«Мне стало так стыдно», — поделился он.
К слову, Шастун заявил, что тогда они вообще много употребляли алкоголя.
«Мы естественно жестко пили, там в этом Сочи все пьют», — с улыбкой произнес он.
Воспоминаниями о былой КВН-ской молодости Шастун поделился в новом выпуске шоу «Цитаты», которое выходит в социальной сети «Вконтакте». Соведущей Антона является Лиза Гончарова, а гостьей в этом выпуске стала комик Оля Парфенюк.