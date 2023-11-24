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17:40 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В ходе спецоперации погиб 45-летний боец из Азова Ростовской области

Информацию об этом опубликовали в социальных сетях.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В ходе специальной военной операции погиб 45-летний боец из Азова.

Александр Доценко погиб, когда выполнял боевое задание. Похоронили бойца на родине. Церемония прощания с Александром прошла 24 ноября.

Детали гибели мужчины не раскрываются. Также пока нет информации о том, будет ли боец награжден посмертно.

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 В ходе спецоперации погиб 45-летний боец из Азова Ростовской области
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