17:40 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В ходе спецоперации погиб 45-летний боец из Азова Ростовской области
Информацию об этом опубликовали в социальных сетях.
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В ходе специальной военной операции погиб 45-летний боец из Азова.
Александр Доценко погиб, когда выполнял боевое задание. Похоронили бойца на родине. Церемония прощания с Александром прошла 24 ноября.
Детали гибели мужчины не раскрываются. Также пока нет информации о том, будет ли боец награжден посмертно.