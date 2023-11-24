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17:41 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье открывается горнолыжный сезон

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон откроется в Московской области в пятницу, первые склоны заработают в спортивном парке «Волен» в Дмитровском округе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Источник: Агентство «Москва»

«В Московской области с 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов. Первый из них — спортивный парк “Волен” в Дмитровском городском округе. С 18:00 уже будут открыты пятый, шестой и седьмой склоны», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что 25 ноября начнут работу склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева», а 27 ноября заработает горнолыжный курорт «Сорочаны».

«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска», — привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

По данным министерства, в течение прошлого зимнего сезона горнолыжные курорты Подмосковья посетили около 1,2 млн человек.

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