В Подмосковье открывается горнолыжный сезон

«В Московской области с 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов. Первый из них — спортивный парк “Волен” в Дмитровском городском округе. С 18:00 уже будут открыты пятый, шестой и седьмой склоны», — говорится в сообщении.
В тексте отмечается, что 25 ноября начнут работу склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева», а 27 ноября заработает горнолыжный курорт «Сорочаны».
«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска», — привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
По данным министерства, в течение прошлого зимнего сезона горнолыжные курорты Подмосковья посетили около 1,2 млн человек.