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17:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Борьба за историческую брусчатку: активисты собрали 2 тысячи подписей в полумиллионном Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября, ФедералПресс. Жители Калининграда с интересом наблюдают, чем закончится противостояние активистов, спасающих историческую брусчатку в бывшем Кенигсберге, и желанием властей благоустроить городскую территорию. Под петицией в поддержку собрано 2 тысячи подписей. В Калининграде, где проживает порядка 500 тысяч населения, планируется заменить покрытие на 45 участках города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Брусчатка и сохранение трамвайных путей — это не только самый современный и правильный вектор развития города. Это больше чем просто дорожное покрытие, это абсолютно уникальное лицо Калининграда, важная составляющая его туристической привлекательности», — сообщает Baltic News.

Петиция активистов в защиту брусчатки обращена к главе городской администрации Елене Дятловой и главе региона Антону Алиханову.

В список 45 дорожных участков, где планируется заменить покрытие, входит часть улицы Багратиона в створе Бранденбургских ворот, имеющих статус объекта культурного наследия.

За замену брусчатки, как правило, выступают автолюбители, ругающие историческое покрытие за дискомфорт при езде и вред, наносимый ходовой части авто.

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