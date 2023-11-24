17:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Борьба за историческую брусчатку: активисты собрали 2 тысячи подписей в полумиллионном Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 24 ноября, ФедералПресс. Жители Калининграда с интересом наблюдают, чем закончится противостояние активистов, спасающих историческую брусчатку в бывшем Кенигсберге, и желанием властей благоустроить городскую территорию. Под петицией в поддержку собрано 2 тысячи подписей. В Калининграде, где проживает порядка 500 тысяч населения, планируется заменить покрытие на 45 участках города.