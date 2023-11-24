17:57 (мск), источник: АиФ Волгоград
Игра Россия-Куба в Волгограде войдет в Книгу Рекордов России
Сразу 8 игроков ещё никогда не забивали в одном матче нашей сборной.
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Прошедший в Волгограде в начале недели товарищеский матч сборных России и Кубы будет занесён в Книгу рекордов РФ. И это связано не только с количеством голов, забитых футболистами нашей команды.
Первым убедительным основанием для занесения матча, состоявшегося на Волгоград-Арене, в Книгу Рекордов стал, конечно, результат игры. 8:0 в пользу РФ. Но вторая важная деталь заключается в том, что каждый из голов отправили в ворота разные футболисты. Сразу 8 игроков ещё никогда не забивали в одном матче нашей сборной.
В игре же с Кубой отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Интересно, что для Сильянова, Пруцева и Кривцова это были дебютные голы в составе сборной РФ. Кстати, счет мог быть и еще более разгромным. Сергей Пиняев в конце игры не смог реализовать пенальти.
На стадионе было 40 706 зрителей при вместимости 45 тысяч. Так что интерес к матчу был большим, а поддержка сумасшедшей. Правда, многие болельщики высказали сожаление, что спортсмены дружественной Кубы не смогли забить хотя бы один гол престижа.