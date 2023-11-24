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18:00 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму на гербе Симферопольского района появилась корона

Новый дизайн герба специально разработали к 100-летию района.

Источник: AP 2023

В Республике Крым на гербе Симферопольского района появилась корона. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

По словам Кратюка, новый дизайн герба Симферопольского района был разработан специально к столетию и прошёл все необходимые согласования с геральдической комиссией.

Мы ничего не пририсовали, а использовали разрешённый геральдической комиссией символ — корону муниципалитета. Если на гербе Симферополя она выполнена в виде башен из кирпича, то здесь корона золотая, цвета богатства. А наш район — это фундамент для столицы Крыма. Герб мы переработали, готовясь к столетию муниципалитета.

Денис Кратюк

С геральдическим описанием герба можно познакомиться на официальном сайте Симферопольского района.

«В рассеченном лазоревом и зелёном поле — золотой с воздетыми крыльями орёл, несущий в лапах серебряный, обвитый черной змеёй, обращенный вправо жезл», — говорится на сайте.

На территории Симферопольского района находится международный аэропорт «Симферополь» — единственный в Республике Крым, который является его воздушными воротами, что символически отражено летящим орлом. Как символ силы и могущества орёл напоминает о военной авиации и боевой славе района.

А жезл, обвитый змеёй — это традиционный символ, именуемый как Посох Асклепия, говорит о том, что район является главным медицинским центром Республики Крым. Кроме того, Посох Асклепия аллегорически символизирует древнюю историю крымской земли, где оставили свои следы мировые античные цивилизации.

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