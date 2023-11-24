17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Путин заявил о новой главе человечества с внедрением ИИ
Президент отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России.
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
На время четырехдневного перемирия Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, освобождении заложников, а также о приостановке полетов израильской авиации над Газой.
Погиб попавший под обстрел ВСУ российский военкор Максудов
Он получил ранение при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа.
Памфилова заявила о планах «подонков» и «ждунов» сорвать выборы
Глава ЦИК заявила о начавшейся работе по дискредитации выборов.
Умер экс-глава Кузбасса Аман Тулеев
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года. Последний раз был избран губернатором в 2015 году.
На выборах президента Аргентины победил прозванный «мини-Трампом» кандидат
Он отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов.
Футболист Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. Со столичным клубом он три раза выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок страны и три раза стал обладателем Суперкубка России.