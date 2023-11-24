18:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Калининграда пробилась в финал федерального конкурса «Мама — предприниматель»
Оксана Сарина вошла в тридцатку лучших участниц соревнования.
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Калининградка оказалась в числе тридцати финалистов федерального конкурса «Мама — предприниматель». Кондитер Оксана Сарина ранее победила в региональном этапе конкурса. Как сообщает пресс-служба областного правительства, тогда она получила 100 тысяч рублей и сейчас организует собственную студию полезных десертов без сахара.
Заявленные на федеральный конкурс проекты предпринимательниц оценивались по таким критериям, как оригинальность, социальная значимость, возможность к масштабированию.
Федеральная программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» для помощи женщинам в декрете и с несовершеннолетними детьми в открытии собственного дела.