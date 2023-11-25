07:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Певица из Иркутска довела Лазарева до слез в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»
Девушка набрала лишь 67 голосов экспертов.
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Певица из Иркутска Дарья Морозова вышла в финал пятого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) на канале «Россия 1». Девушка исполнила песню «Понарошку» (16+), но набрала лишь 67 баллов, и в итоге не смогла побороться за главный приз проекта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Во время выступления Дарья сильно разволновалась и немного забыла слова, однако сумела допеть до конца. Из-за неудачи девушки лидер сотни Сергей Лазарев не смог сдержать слез, поскольку вокалистка была одним из его фаворитов.
Напомним, что 24-летняя Дарья Морозова из Иркутска в отборочном туре удивила экспертов микcом из пeceн «Cтopoнoю дoждь» (16+) и «В сердце бахнули стрелы» (16+), получив 93 балла, а полуфинале девушка исполнила песню No Time to Die (16+) Билли Айлиш, получив 96 голосов от сотни.
Победителем пятого сезона проекта стал Фаррух Хасанов. Именно он забрал кубок и чек на 5 млн рублей.