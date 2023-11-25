07:49 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 25 ноября
Этот день является 330-м в григорианском календаре. До конца нового года остается 36 дней. Что интересного произошло в этот день, читайте в справке Sputnik.
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Что интересного произошло 25 ноября
Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот праздник женщины-активистки во всем мире начали отмечать ежегодно еще с 1981 года, а 17 декабря 1999 года Генеральной Ассамблей ООН праздник борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам был объявлен международным днем. Причиной возникновения этого праздника стало событие в Доминиканской Республике, которое произошло в 1961 году, когда по приказу Рафаэля Трухильо — правящего в то время доминиканского диктатора — зверски были убиты политические активистки, три родные сестры. С того времени белая ленточка стала символом сохранения материнства и борьбы против жестокости и насилия над женщинами.
Ежегодно 25 ноября в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День российского военного миротворца.
В качестве даты празднования 25 ноября выбрано в честь того, что в этот день в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.
Сегодня в России также отмечается День гармониста — праздник, посвящённый одному из самых известных русских инструментов, а также в честь профессиональных музыкантов, играющих на нём, и любителей этого многогранного инструмента. Инициатива учреждения праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, а отмечается он с 1980 года.
Главная цель Дня — сохранение и развитие национального фольклора, русских музыкальных традиций, и, в частности, — искусства игры на гармони, а также — воспитание новых поколений гармонистов.
В США сегодня отмечают гастрономический праздник — Национальный день парфе. Обычно парфе подается в специально оформленном бокале, в котором ингредиенты уложены красивыми слоями. Французское слово «парфе», которое буквально означает «идеальный», первоначально использовалось для описания замороженного десерта, известного еще с 1894 года. Такие ингредиенты, как крем, мороженое или пудинг, укладываются слоями в прозрачный высокий стакан. Затем их поливают взбитыми сливками, фруктами или ликером. Северные Соединенные Штаты расширили парфе и начали использовать йогурт со слоями из орехов, мюсли или свежих фруктов.
Исторические события 25 ноября в мире
1667-й — 80 000 человек погибли при землетрясении в Шемахе (Азербайджан);
1867-й — Альфред Нобель запатентовал динамит;
1940-й — в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер;
1946-й — основан Московский физико-технический институт (Физтех).
Исторические события 25 ноября в Казахстане
1916-й — в Семипалатинске вышел первый номер газеты демократическо-просветительского направления «Алаш»;
2000-й — в Кызылорде установлен памятник Мухтару Ауэзову;
2009-й — создана «Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий».
Два наноспутника запустил казахстанский университет.
Дни рождения знаменитостей 25 ноября в мире
В 1562 году родился Лопе де Вега — испанский драматург, поэт и прозаик, создатель более 2 000 пьес (сохранились 426, в том числе «Собака на сене»);
в 1717 году родился Александр Сумароков — русский поэт, драматург, литературный критик;
в 1810 году родился Николай Пирогов — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог;
в 1914 году родился Джо Ди Маджо — американский бейсболист, один из самых выдающихся игроков за всю историю бейсбола. Второй муж Мэрилин Монро;
в 1925 году родилась Нонна Мордюкова — советская актриса, народная артистка СССР (фильмы «Бриллиантовая рука», «Родня», «Вокзал для двоих»).
Кто родился 25 ноября в Казахстане
В 1885 году родился Мыржакып Дулатов — казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана;
в 1949 году родился Жексенбек Адилов — академик Международной инженерной академии, почетный академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор.
День смерти знаменитостей 25 ноября в мире
В 1881 году умер Теобальд Бем — немецкий инструментальный мастер, флейтист, композитор, создатель современной поперечной флейты;
В 1956 году умер Александр Довженко — украинский советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, народный артист РСФСР;
в 1970 году умер Юкио Мисима — японский писатель и драматург;
в 1995 году умер Николай Дроздецкий — советский хоккеист, олимпийский чемпион (1984), двукратный чемпион мира;
в 2001 году умер Риаз Ахмед Гоар Шахи — пакистанский духовный лидер, основатель религиозного движения «Анджуман Серфарошан-э-Ислам»;
в 1990 году умер Мераб Мамардашвили — советский философ, профессор МГУ;
в 2016 году умер Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный и политический деятель;
в 2020 году умер Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года.
Он обнял меня и не отпускал: рожденный без ног мальчик из Казахстана о Марадоне.
25 ноября в православном календаре
Православные верующие сегодня вспоминают Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, который получил свое прозвище в результате пересчета всех нищих в Александрии и оказания им помощи в виде ежедневного обеспечения бесплатной едой.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Даниил, Лев, Матфей, Нил и Борис.