Психолог назвал 4 привычки успешных людей

Стоит время от времени стремиться к дискомфорту
Само по себе попадание в дискомфортные условия способствует быстрому личностному росту.
Успешные люди планируют совершение ошибок
Не совершают их преднамеренно, но допускают, что это может случиться. При этом они сохраняют уверенность, что точно преодолеют трудности и все будет хорошо. Такой практике помогает составление «бюджета ошибок». Это значит, что можно нормировать количество ошибок, которые сам себе разрешаешь совершить за определенное время. Фокус в том, что когда знаешь, что можешь ошибиться, то меньше на этом зацикливаешься, а значит — активнее развиваешься.
Просить совета, а не обратной связи
Обратная связь лишь показывает, в чем вы ошиблись. Совет же предлагает возможные решения в будущем. Поэтому на обратную связь стоит реагировать вопросом: «Какую вещь я могу сделать лучше в следующий раз?».
Полезно путешествовать во времени
Размышляя над достигнутым, полезно думать, как сам отнесся бы к таким достижениям несколько лет назад. Помогает такой вопрос: «Если бы я знал пять лет назад, чего достигну, насколько бы я гордился собой?».
Второй шаг — это мысленный скачок в будущее, представление о том, где хочется оказаться через пять лет (через год). После этого нужно спланировать шаги для достижения цели.