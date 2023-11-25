Главное
Спецоперация на Украине
08:44 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

Психолог назвал 4 привычки успешных людей

Профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант пришел к выводу, что успешности помогают правильные ментальные привычки. Психолог выделяет четыре главные привычки, которые практикуют успешные люди, пишет Inc.

Источник: Freepik

Стоит время от времени стремиться к дискомфорту

Само по себе попадание в дискомфортные условия способствует быстрому личностному росту.

Успешные люди планируют совершение ошибок

Не совершают их преднамеренно, но допускают, что это может случиться. При этом они сохраняют уверенность, что точно преодолеют трудности и все будет хорошо. Такой практике помогает составление «бюджета ошибок». Это значит, что можно нормировать количество ошибок, которые сам себе разрешаешь совершить за определенное время. Фокус в том, что когда знаешь, что можешь ошибиться, то меньше на этом зацикливаешься, а значит — активнее развиваешься.

Просить совета, а не обратной связи

Обратная связь лишь показывает, в чем вы ошиблись. Совет же предлагает возможные решения в будущем. Поэтому на обратную связь стоит реагировать вопросом: «Какую вещь я могу сделать лучше в следующий раз?».

Полезно путешествовать во времени

Размышляя над достигнутым, полезно думать, как сам отнесся бы к таким достижениям несколько лет назад. Помогает такой вопрос: «Если бы я знал пять лет назад, чего достигну, насколько бы я гордился собой?».

Второй шаг — это мысленный скачок в будущее, представление о том, где хочется оказаться через пять лет (через год). После этого нужно спланировать шаги для достижения цели.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Туристический автобус столкнулся с фурой возле границы с Россией
Некондиция. Грузия вернула в Беларусь 20 тонн картофеля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СНГ