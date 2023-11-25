07:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае по нацпроекту БКД починят ещё 24 моста
В этом году по этой программе в порядок привели 37 автомобильных переходов через реки и ручьи.
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В следующем, 2024 году, благодаря участию в инициированном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальном проекте «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Хабаровском крае приведут в порядок ещё 24 моста на автодорогах. В 2023-м по этой программе удалось отремонтировать 37 конструкций в Аяно-Майском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального Минтранса.
— В предыдущие десятилетия ремонту мостов не уделялось должного внимания, что привело к их высокому износу и даже аварийному состоянию некоторых из них. Планом текущего года были предусмотрены работы на 37 мостовых сооружениях. На их ремонт по дорожному нацпроекту было направлено 980 млн рублей, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Шесть мостов отремонтировали досрочно. Первым стал переход через ручей Каменистый в Нанайском районе на автомобильной дороге «Подъезд к селу Верхняя Манома». Его сдали ещё в июне.
К настоящему моменту готовы все 37 конструкций, которые были запланированы к ремонту в этом сезоне по нацпроекту БКД. Среди них как железобетонные мосты, так и деревянные.
Важно отметить, что ремонтные работы велись только с применением материалов отечественного производства.