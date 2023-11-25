07:13 (мск), источник: Комсомольская правда
«Вот они, красавцы»: встреча с хищниками удивила жителей Приморья
На дороге в Приморье автолюбители встретили сразу трех леопардов.
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Сразу трех леопардов встретили приморцы в Уссурийском районе. Достав телефон, водитель начал снимать диких кошек на камеру и поделился видео в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Вот они красавцы», — комментирует автор ролика.
На кадрах один из леопардов какое-то время рассматривает машину, но затем пытается уйти к своим сородичам. Однако мужчина подзывает его, словно домашнюю кошку, что привлекает внимание хищника и тот останавливается. Два других пятнистых зверя успели спрятаться в кювете за проезжей частью и иногда их морды виднеются из кустов.
А встретили хищников на выезде из Монакино.
«Появление леопардов на данной территории — естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу — их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки», — поделился Иван Раков, начальник пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда».
В пресс-службе нацпарка добавили, что при встрече с пятнистыми хищниками в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание. Звери не реагируют на автомобиль как на живое существо и не понимают, что это угроза, поэтому внешне они кажутся спокойными.
«В целом популяция растет благодаря эффективной работе по сохранению редких животных, встречи с леопардом реальны. Но важно помнить, что это самый мирный леопард на свете — не бывало случаев неспровоцированного нападения на человека», — подытожил Иван Раков.