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09:49 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Новая улица в Астане разгрузила проспект Туран в часы пик

В Астане открыли новую дорогу по улице Айтматова, которая позволила разгрузить проспект Туран в часы пик, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным столичного акимата, открытие нового участка дороги по Айтматова — от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала — снизило транспортную нагрузку на проспекте Туран на 15%.

Дорогу открыли 17 ноября. Пока движение на указанном участке осуществляется по четырем полосам: две в одну сторону, две в обратную. В перспективе дорога будет восьмиполосной.

Новый участок улицы Айтматова также позволит снизить нагрузку на проспект Кабанбай батыра и улицы Сыганак, Мухамедханова.

Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы дала продолжатся в 2024 году.

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