07:32 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуме предложили принять закон о русском народе
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.
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«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу “многонациональный народ Российской Федерации”. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.
По его словам, был советский народ, потом «началась игра слов».
«Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия “русский народ”. Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие “русский”», — сказал депутат.
По его словам, всегда о народах судили по языкам.
«Россияне — это по Ельцину… Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально — русский. В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский», — добавил он, цитируя поэта Расула Гамзатова.
По словам Хамзаева, это не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык «вписан в свои республиканские конституции», но все «мы люди русского мира».