11:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае 12 многодетным матерям вручили знак «Материнская слава»
В Красноярском крае проживают почти 50 тысяч многодетных семей, где воспитываются трое и более детей.
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В преддверии Дня матери почётные знаки края «Материнская слава» губернатор Михаил Котюков вручил 12 многодетным матерям из Ирбейского, Курагинского, Ачинского районов, Эвенкии, Иланского, Норильска и Минусинска. Почетных грамот удостоены и главы 8 семей, в которых воспитываются семь и более детей.
Среди награжденных представители трех поколений одной семьи Вершининых из Эвенкии. Самой старшей Прасковье Аксентьевне 83 года. Она мать-героиня, воспитавшая 13 детей. И сейчас у нее 65 внуков. Почетный знак края «Материнская слава» получили дочь Людмила и две невестки Алена и Любовь.
«Ценность семьи — это основа нашего суверенитета. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Красноярский край уже сейчас имеет свою региональную программу поддержки демографии. Но самое главное — те ценности, которые вы передаете из поколения в поколение. Горжусь тем, что в крае целые династии многодетных семей», — отметил глава региона, вручая награды многодетным матерям.
Ранее мы писали, что в Красноярске прошел первый демографический форум.